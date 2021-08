Tóquio: futebol feminino dos EUA bate Austrália e fica com o bronze

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio nesta quinta-feira, quando Megan Rapinoe e Carli Lloyd marcaram dois gols cada na vitória por 4 x 3 sobre a Austrália em Kashima.

As norte-americanas, campeãs mundiais em 2019, foram para os Jogos de Tóquio como grandes favoritas ao ouro, mas depois de algumas exibições desanimadoras foram derrotadas pelo Canadá nas semifinais.

Headed home with a medal! 🙌🇺🇸🥉 Proud of our fight, proud of our response. @TeamUSA | #Tokyo2020 pic.twitter.com/SvbUx3VfT9 — U.S. Soccer WNT (@USWNT) August 5, 2021

Contra as australianas, que buscavam a primeira medalha no esporte, a velha agressidade da seleção norte-americana esteve de volta com duas de suas veteranas, que podem ter feito suas últimas aparições em um grande torneio.

O técnico dos EUA, Vlatko Andonovski, responsável pela seleção em um torneio importante pela primeira vez, disse que foi uma competição difícil para sua equipe, que sofreu uma derrota por 3 x 0 para a Suécia no jogo de abertura da fase de grupos.

"Foram momentos difíceis, começou muito difícil, aquela primeira derrota deixou uma marca para o resto do torneio... mas para terminar o torneio com o jogo que fizemos, estou orgulhoso das jogadoras", afirmou ele.

O quarto lugar da Austrália foi seu melhor resultado em um torneio olímpico, mas a atacante Steph Catley lamentou ter perdido a medalha.

"Chegar tão perto de uma medalha é de partir o coração... parece que estávamos lá e isso acabou de ser tirado de nós. É definitivamente difícil de aguentar", disse ela.

Suécia e Canadá se enfrentam no jogo pela medalha de ouro nesta quinta-feira (5).