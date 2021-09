Tottenham compra lateral direito Emerson Royal junto ao Barcelona

O Tottenham Hotspur (Inglaterra) finalizou a compra do lateral direito Emerson Royal junto ao Barcelona (Espanha), e firmou com o jogador um contrato de cinco anos, anunciaram os dois clubes nesta terça-feira (31).

✍️ We are delighted to announce the signing of Emerson Royal from @FCBarcelona! 🇧🇷



Welcome to Spurs! 🙌 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021

O time catalão disse que o Spurs pagou uma taxa de 25 milhões de euros pelo brasileiro de 22 anos.

Emerson migrou do Atlético-MG para a liga espanhola em 2019, inicialmente indo emprestado para o Real Bétis (Espanha) e voltando ao Barcelona no final da última temporada.

“Estamos felizes em anunciar a contratação de Emerson Royal do Barcelona […]. O lateral direito assinou um contrato conosco até 2026 e usará a camisa de número 12”, disse o Tottenham em um comunicado.

We can't wait to see you in action, @Emerson_Royal22! 😍 pic.twitter.com/1SD4Q1Csjz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021

Emerson atuou nos três primeiros jogos do Barcelona nesta temporada e integrou a seleção brasileira que perdeu a final da Copa América para a Argentina em julho.

Ele é o quinto contratado do Spurs na atual janela de transferências na esteira da chegada do goleiro Pierluigi Gollini, do meia-atacante Bryan Gil, do zagueiro Cristian Romero e do meio-campista Pape Sarr.

O Spurs, que venceu suas três primeiras partidas no Campeoanto Inglês e lidera a tabela, visita o Crystal Palace no dia 11 de setembro, após a pausa por causa de jogos de seleções.