Umuarama e Santo André empatam pela LNF em 1 a 1

Com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Umuarama-PR empatou em 1 a 1 com o Santo André Intelli. A partida foi realizada neste (29) de manhã, no ginásio Amário Vieira da Costa, no extremo oeste do Paraná, em rodada atrasada pela Liga Nacional de Futsal (LNF).

As equipes entraram em campo com uma faixa pedindo a inclusão do futebol de salão nos Jogos Olímpicos.

Com a bola rolando, logo no início do primeiro tempo, Léo Café abriu o marcador para os donos da casa em cobrança de falta.

A etapa começou com os paulistas querendo a virada. Xaropinho empatou aos 30 segundos. Apesar do esforço dos jogadores, o placar não se movimentou mais.

Com o resultado, o time paranaense segue sem chances classificação. A equipe permanece na lanterna do Grupo A com apenas 3 pontos. Devido ao acidente de ônibus, no dia , que vitimou duas pessoas e deixou 18 feridas, os paranaenses ficaram prejudicados na temporada, sendo obrigados a contratar seis reforços e somente conseguiu retornar aos treinos no início .

Já o Santo André Intelli permanece dentro da zona de classificação da chave com 15 pontos e joga a última rodada para confirmar a passagem para a próxima fase da competição.