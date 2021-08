Osaka estreia hoje no US Open e promete celebrar mais suas conquistas

Naomi Osaka disse que pretende comemorar mais suas conquistas e que não se preocupará com as expectativas que outros têm a seu respeito enquanto se prepara para defender seu título no Aberto dos Estados Unidos de tênis.

A partida de Osaka contra Marie Bouzkova assinalará a primeira participação da tenista de 23 anos em um Grand Slam desde que ela desistiu de Roland Garros em junho e se ausentou de Wimbledon para proteger sua saúde mental.

"Ultimamente, tenho me perguntado por que me sinto desta maneira, e percebo que uma das razões é que, internamente, acho que nunca sou boa o suficiente", disse a japonesa em uma publicação nas redes sociais neste domingo (29). "Tentarei celebrar mais a mim mesma e as minhas conquistas, acho que todos nós deveríamos."

Osaka se tornou um rosto global do esporte na esteira de suas quatro conquistas de Grand Slam e de suas opiniões explícitas sobre a injustiça racial e a violência policial.

Ela derrotou Victoria Azarenka em três sets na final do Aberto dos EUA do ano passado e venceu o Aberto da Austrália em fevereiro.