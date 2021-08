Vôlei: seleção masculina supera Japão e pega Comitê Russo na semi

O time brasileiro de vôlei masculino, atual campeão olímpico, derrotou o anfitrião Japão por 3 sets a 0 na terça-feira para chegar às semifinais, em que enfrentará o Comitê Olímpico Russo (ROC), que venceu o Canadá também por 3 sets a 0.

O Japão avançou às quartas de final pela primeira vez em 29 anos, mas o atual campeão Brasil derrotou os anfitriões por 25/20, 25/22 e 25/20 na Ariake Arena, com saques e ataques poderosos.

O maior pontuador foi Leal, com 16 pontos, seguido por Wallace (13 pontos) e Lucarelli (12).

"Fomos muito agressivos no saque porque sabemos que eles têm uma boa recepção, eles têm jogadas muito dinâmicas e rápidas", disse o levantador e capitão Bruno Rezende. "Então, tivemos que forçar nosso saque de forma agressiva e tentar fazer o levantador jogar com bolas ruins para colocar pressão".

Na semifinal, na quinta-feira (5), o Brasil enfrentará os russos, que derrotaram os brasileiros na fase de classificação por 3 sets a 0.

"Temos que estudar muito e focar no que temos que fazer melhor do que o que fizemos na primeira partida", disse Bruno. "Será com certeza uma grande batalha."