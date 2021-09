Brasil terá time de revezamento na final da natação em Tóquio

O time brasileiro do revezamento 4x100 metros (m) medley masculino garantiu vaga na final da natação da Paralimpíada de Tóquio (Japão) ao alcançar o quinto melhor tempo das eliminatórias. A equipe formada por Andrey Garbe, Ruan de Souza, Phelipe Rodrigues e Talisson Glock completou a prova com o tempo de 4min27s08. Além disso, o Brasil terá representantes em outras três decisões no último dia da modalidade nos Jogos.

Gabriel de Souza fez o tempo de 1min05s55, oitavo melhor das eliminatórias dos 100 m borboleta masculino classe S8, e vai à final. Outro classificado foi Ronystony da Silva, nos 50 m costas masculino classe S4. Ele fez o sexto melhor tempo das eliminatórias, com 46s58.

Na final dos 100 m borboleta masculino classe S11, o Brasil será representado por Wendell Belarmino Pereira. Ele fez 1min06s59, o quarto melhor tempo das eliminatórias. As finais serão disputadas a partir das 5h (horário de Brasília) de sexta-feira (3).