Com gols no fim, América-MG e Flamengo empatam pelo Brasileiro

No primeiro jogo deste domingo (26) pelo Campeonato Brasileiro, América-MG e Flamengo empataram por 1 a 1 no Independência, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada da competição. O Coelho foi a 24 pontos, na 15ª posição, mas pode ser ultrapassado e até retornar à zona de rebaixamento na sequência do dia. O Rubro-Negro subiu para 35 pontos, em terceiro, com três jogos a menos que a maioria dos clubes, mas também pode descer na tabela se Fortaleza e Red Bull Bragantino vencerem os respectivos compromissos na rodada.

A equipe carioca mandou a campo um time misto, preocupada com o segundo jogo do confronto com o Barcelona (Equador), na cidade equatoriana de Guayaquil, pelas semifinais da Libertadores, na quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília). Dos habituais titulares, o técnico Renato Gaúcho escalou somente o volante William Arão e os atacantes Vitinho e Bruno Henrique para começar jogando. No América, o destaque na formação do técnico Vagner Mancini foi a volta do atacante Fabrício Daniel, recuperado do novo coronavírus (covid-19).

A partida começou agitada, com o América adotando uma postura agressiva e o Flamengo respondendo na sequência. O atacante Mauro Zárate teve duas oportunidades antes dos dez minutos, mas a pontaria não ajudou. Em seguida, o atacante Pedro recebeu cruzamento rasteiro do lateral Matheuzinho pela direita e bateu de primeira, para defesa do goleiro Matheus Cavichioli no reflexo. Aos 22, o Coelho assustou novamente em batida do lateral Marlon, livre e dentro da área, que foi acima do gol. Após a pausa para hidratação, aos 30, o jogo perdeu intensidade e teve poucas emoções até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo avançou as linhas para aumentar a imposição ofensiva, enquanto o América, melhor postado em campo, buscava neutralizar os principais movimentos de ataque do adversário. Os mineiros tiveram sucesso até os 43 minutos, quando o atacante Michael fez fila na direita e rolou para Pedro na área. O centroavante deixou a bola passar e o próprio Michael surgiu para bater na saída de Matheus Cavichioli. Seis minutos depois, porém, o volante Lucas Kal cruzou pela esquerda e o meia Alê, de cabeça, escorou no contrapé do goleiro Gabriel Batista, evitando a derrota americana.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no fim de semana que vem. No sábado (2), às 17h, o América visita o Cuiabá na Arena Pantanal. No domingo (3), às 16h, o Flamengo recebe o Athletico-PR no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os duelos valem pela 23ª rodada da competição nacional.

Mais Série A

No sábado (25), o Ceará abriu a 22ª rodada com vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense na Arena Castelão, em Fortaleza. O gol de pênalti do atacante Jael encerrou uma sequência de sete jogos sem vitórias do Vozão, que subiu para décimo, com 28 pontos. O Verdão do Oeste permanece na lanterna, com dez pontos.

No derby paulistano, o Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras e venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo. Ex-jogador do Verdão, o atacante Roger Guedes fez valer a "lei do ex" e balançou as redes duas vezes para o Timão, que ocupa o sexto lugar na tabela, com 33 pontos. O lateral Gabriel Menino marcou para o time alviverde, que é o vice-líder do Brasileirão, com 38 pontos.

Também na capital paulista, São Paulo e Atlético-MG não saíram do zero no Morumbi. O Tricolor está em 12º, com 27 pontos. O Galo permanece na ponta do Brasileiro, com 46 pontos.