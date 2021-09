Coritiba assume ponta da Série B após vitória sobre Londrina

O Coritiba derrotou o Londrina por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (1) no estádio do Café, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Coxa alcançou 42 pontos, e tirou a ponta da classificação do CRB, que, após vitória de 2 a 1 sobre o Confiança, chegou aos 40 pontos.

#LECxCFC - 2x3 - FIM DE JOGO! 🇳🇬⚽️⚽️⚽️ Em noite cheia de gols, Coxa vence o Londrina de virada, no Café, se mantendo na liderança! O próximo jogo é no Couto, terça, contra o Brusque. #CoxaSempre pic.twitter.com/rYXxtk3plE — Coritiba (@Coritiba) September 2, 2021

Já o Tubarão permanece na 17ª posição, na zona do rebaixamento, com 21 pontos, após o revés.

O triunfo do Coritiba foi alcançado graças a gols de Luciano Castán, Waguininho e Matheus Sales, enquanto Celsinho e Marcelinho descontaram para o Londrina.

#LECxCFC - A vitória é nossa! 4️⃣🇳🇬👊🏻



Castan tava lá pra marcar o gol da virada alviverde sobre o Londrina! Seguimos +3️⃣ 💚🤍#SempreCoxa pic.twitter.com/mqgvOnqi0E — Coritiba (@Coritiba) September 2, 2021

Na próxima rodada, o Coxa recebe o Brusque na terça-feira (7). Quatro dias depois (sábado, 11), o Londrina visita o Botafogo.