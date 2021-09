Cristiano Ronaldo diz que não foi passar férias no Manchester

O atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United (Inglaterra), disse que seu retorno ao clube inglês não é uma viagem de férias, e que espera poder se provar novamente com desempenhos consistentes pelos próximos três ou quatro anos.

O português de 36 anos passou seis temporadas no United entre 2003 e 2009, conquistando oito títulos importantes, e voltou para o clube ao deixar a Juventus (Itália) no mês passado em um contrato de dois anos.

Ao receber a camisa 7 da equipe inglesa novamente, Cristiano espera repetir o que conseguiu em sua primeira passagem pelo clube. “É por isso que estou aqui”, disse o jogador em entrevista publicada no site do time inglês nesta quinta-feira (9).

“Não estou aqui para férias […]. Antes foi bom, vencer coisas importantes, e eu vesti a camisa que vesti muitos anos atrás. Mas estou aqui para vencer novamente. Eu sou capaz, eu e meus companheiros de equipe. E estou pronto para isso. É uma boa chance para mim, para os torcedores, para o clube, para dar um passo adiante”, declarou o craque português.

