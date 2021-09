Débora Menezes leva a prata na classe K44 do parataekwondo em Tóquio

A paulista Débora Menezes conquistou neste sábado (4) a medalha de prata na Paralimpíada de Tóquio. A disputa da categoria acima de 58kg da classe K44 (deficiência físico-motora) ocorreu contra a uzbeque Guljonoy Naimova, que venceu a brasileira por 8 a 4. O duelo foi realizado no Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade de Chiba.

A disputa foi a reedição da final do Campeonato Mundial de taekwondo em Antalya, na Turquia (2019). À época, a paulista venceu a atleta do Uzbequistão por 7 a 3 e levou o título.

