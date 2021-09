Londrina bate Náutico e se aproxima da fuga do Z4 da Série B

O Londrina derrotou o Náutico por 2 a 1, na noite desta terça-feira (21) no estádio dos Aflitos, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

⚽🦈✔A VITÓRIA É NOSSA!!



Com show de Luiz Henrique, o #Tubarão vence o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife-PE por 2 a 1!



— Londrina E C (@LondrinaEC) September 22, 2021

O Tubarão paranaense saiu na frente logo aos 19 minutos de jogo com o atacante Luiz Henrique, que concluiu com perfeição da entrada da área um bom passe de Júnior Pirambu. Aos cinco da etapa final, o mesmo Luiz Henrique pegou o rebote de uma penalidade cobrada por Júnior Pirambu para ampliar o placar. O Timbu conseguiu diminuir aos 17 minutos da etapa final com o meia Jean Carlos.

Com o resultado, o Londrina voltou a vencer após cinco jogos, interrompendo também uma série de três derrotas seguidas. Agora, o Tubarão soma 24 pontos na 17ª posição. Os pernambucanos têm apenas uma vitória nos últimos 12 jogos e chegaram a seis jogos sem ganhar nos Aflitos. O time que já foi líder ocupa a 8ª posição com 35 pontos.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Remo na sexta-feira (24), enquanto o Londrina recebe o Vitória no sábado (25).

Vila Nova empata com Confiança

O Vila Nova empatou com o Confiança em 0 a 0. O jogo foi disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e marcou o retorno da torcida aos jogos profissionais do Vila Nova.

— Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) September 22, 2021

As autoridades locais colocaram como limite a presença de 1500 pessoas na partida. Com a igualdade, o time da casa alcançou os 27 pontos e chegou à 15ª posição. O Confiança segue em penúltimo, com 18 pontos.

O próximo jogo do Tigre goiano será contra o rival Goiás na sexta-feira no estádio da Serrinha. Enquanto isso, o Dragão recebe o Operário no sábado em Aracaju.