Série B: Botafogo busca vitória contra Remo em Belém para seguir no G4

A sete pontos de alcançar o Coritiba, líder da Série B com 42, o Botafogo entra em campo na noite deste sábado (4), com o intuito de se manter entre os quatro primeiros colocados da tabela, que subirão para Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O adversário é o Remo, com 27 pontos, que recebe o Alvinegro carioca, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Baenão, em Belém (PA). O embate, válido pela 22ª rodada, será transmitido pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mário Silva e Bruno Mendes

De arrepiar!🔥 Se liga aí na recepção da torcida alvinegra em Belém 📹⭐️ pic.twitter.com/xP38u2DLMz — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 3, 2021

A equipe carioca, comandada pelo técnico Enderson Moreira, venceu o Coritiba por 1 a 0 na última rodada. Apesar da boa fase, o Botafogo apresentou mais dois reforços para a temporada. O meia Luiz Henrique e o lateral esquerdo Carlinhos

"É uma satisfação muito grande de estar vestindo essa camisa, ainda mais trabalhando com o professor Enderson, trabalhei duas vezes com ele: no América-MG e no Fortaleza há pouco tempo. É uma satisfação muito grande estar aqui no Botafogo. Minha característica é mais ofensiva, mas neste último ano eu fiquei mais na marcação", disse Carlinhos, durante coletiva esta semana.

Carlinhos e Luiz Henrique vieram por empréstimo a pedido do técnico Enderson Moreira. A diretoria botafoguense também busca a contratação do lateral direito Rafael. Revelado pelo Fluminense, o jogador de 31 anos já jogou no Manchester United, no Lyon e agora está sem clube, depois de jogar na Turquia.

Já o Remo, liderado pelo técnico Felipe Conceição, quer reencontrar o caminho da vitória jogando em casa. Nos últimos três jogos foram duas derrotas, além de um empate em 1 a 1 na última rodada contra o Brasi de Pelotas.