Série B: Botafogo e Londrina se enfrentam no Nilton Santos

Botafogo e Londrina se enfrentam neste sábado (11), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Glorioso joga para seguir dentro do G4. Já o Tubarão vive situação oposta e luta para escapar do Z4. A Rádio Nacional transmite o duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão da Série B com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão e reportagem de Bruno Mendes.

Acompanhe Botafogo x Londrina, às 16h30, clique abaixo:

O Botafogo vem de vitória fora de casa sobre o Remo por 1 a 0. Um dos responsáveis pela reação da equipe carioca na competição, o técnico de Enderson Moreira não vai comandar a equipe contra o Londrina e o Náutico. O treinador foi suspenso pelo STJD por ter ofendido a arbitragem no jogo contra o Confiança. Além do gancho de duas partidas, Enderson foi multado em R$ 15 mil. Ele vai ser substituído pelo auxiliar Luis Fernando Flores

Apesar da boa fase, o Botafogo segue se reforçando. O recém-contratado Rafael desembarcou, nesta última sexta (10), no Rio de Janeiro. Revelado no Fluminense, o lateral de 31 anos chegou da Europa, após passagens pelo futebol turco, Manchester United e Lyon.

Finalista do campeonato paranaense, o Londrina vive mau momento na Série B. O Tubarão tem apenas 21 pontos e ocupa o 18º lugar da Série B. O time do técnico Márcio Fernandes não vai contar com o goleiro Cesar e Alan deve ser o titular. Contratado recentemente, o lateral colombiano Elácio Cordoba está relacionado para a partida,

CONVOCADOS! 🦈💙📋



O técnico Márcio Fernandes convocou 20 jogadores para o duelo contra o @Botafogo, neste sábado (11), às 16h30, no Estádio Nilton Santos, pelo @BrasileiraoB!



Confira os jogadores convocados: 👇

📲 https://t.co/RKqx0XESKY#VamosPraCimaTubarão #BOTxLEC pic.twitter.com/AP5mRQkajj — Londrina E C (@LondrinaEC) September 9, 2021

