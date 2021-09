Série B: Vasco e Avaí se enfrentam na Ressacada

Avaí e Vasco se enfrentam, nesta segunda-feira (6) a partir das 20h (horário de Brasília) no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. As duas equipes entram em campo buscando uma vitória para se aproximarem do G4.

O Leão da Ilha vem de um empate por zero a zero com o Brusque, e não vence há três partidas. Apesar dos resultados, o técnico Claudinei Oliveira vê evolução no seu time: “Se olhar para o primeiro turno, nas três primeiras rodadas fizemos só um ponto. Não fomos tão bem contra o Coritiba, fomos melhor contra o Vila e fizemos um jogo equilibrado contra o Brusque. Agora no returno fizemos um bom jogo contra o Coritiba, um jogo muito ruim contra o Vila e, na minha opinião, o jogo que fomos melhor contra o Brusque”.

Os dois reforços anunciados pelo Vasco, o atacante John Sanchez e o zagueiro Walber, ainda não estão à disposição do técnico Lisca, que quer a vitória após o empate por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas dentro de São Januário: “Perdemos uma rodada, mas precisamos de nove vitórias e mais dois empates. Então vamos lá. Não ganhamos, mas não perdemos”.

Para esta partida, Lisca deve contar com o retorno de Bruno Gomes. O volante briga com Romulo e Caio Lopes por uma vaga no meio de campo. O Cruzmaltino está na nona colocação da competição com 32 pontos. Já o Avaí chega ao confronto ocupando a oitava posição com 34 pontos.