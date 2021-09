Série B: Vasco e Goiás se enfrentam na abertura da 27ª rodada

O estádio de São Januário recebe público nesta segunda-feira (27), a partir das 20h (horário de Brasília), para a partida entre Vasco e Goiás, que abre a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda com capacidade limitada, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a praça esportiva pode receber até 7,7 mil pessoas. Cerca de metade dos ingressos já foi vendida pelos donos da casa, que precisam do apoio da torcida para buscar mais uma vitória na luta pelo acesso à Série A.

Na última rodada, o Gigante da Colina derrotou o Brusque por 1 a 0 em Santa Catarina. Este foi o primeiro triunfo da equipe sob o comando do técnico Fernando Diniz, após dois empates (diante do CRB e do Cruzeiro).

Para a partida desta noite, o treinador vai contar com o retorno de Léo Jabá e Andrey, mas não terá o lateral Léo Matos, que está suspenso. Uma opção de Fernando Diniz é deslocar Zeca para a direita e colocar Riquelme na lateral esquerda, ou escalar o zagueiro Wálber e colocar Ricardo Graça para atuar como lateral esquerdo.

O jogo também marca o reencontro do atual técnico do Goiás, Marcelo Cabo, com o clube que treinou no início da temporada. O Esmeraldino não sabe se vai contar com o artilheiro Alef Manga, após um bate-boca com o treinador na derrota de 2 a 1 para o Vila Nova. O Goiás está no G4 com 44 pontos, já o Vasco ocupa a oitava posição da tabela com 37 pontos após 26 rodadas.