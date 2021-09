Série D: Ferroviária e Uberlândia empatam e definem posições no grupo

Já classificados para a fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, Uberlândia-MG e Ferroviária-SP empataram em 1 a 1 neste domingo (5) no Parque do Sabiá. A TV Brasil transmitiu a partida ao vivo.

A Locomotiva paulista entrou na última partida da fase de grupos na liderança do Grupo 6, com 32 pontos, e almejava garantir o primeiro lugar geral na competição. Em casa, o Verdão mineiro, com 22 pontos, lutava para chegar à vice-liderança do grupo.

2T - 50' - Final de jogo no estádio Parque do Sabiá.



A Locomotiva empata, fora de casa, com a equipe do Uberlândia, pelo placar de 1 a 1. A AFE enfrentará o Brasiliense-DF na próxima fase, ainda sem data e horário definidos.



Vamos, Locomotiva!#BrasileiroSérieD #MaisQueUmTime pic.twitter.com/eHKgp1dpaD — Ferroviária (@afeoficial) September 5, 2021

A partida começou animada, com o Uberlândia dominando o meio campo. A atitude dos mineiros resultou numa bola na trave do adversário, em finalização de Alío aos 8 minutos. A jogada terminou com a saída da bola de campo e tiro de meta para o goleiro Saulo. A Locomotiva não sentiu a chance perdida pelo Verdão e a reação resultou no gol de Gleyson, que completou um cruzamento da direita, batendo o goleiro Roballo aos 12 minutos. Correndo atrás do prejuízo, o Uberlândia colocou pressão na defesa paulista e Ingro marcou num belo chute de fora da área, empatando o jogo aos 17 minutos. O primeiro tempo continuou com boas chances para ambas equipes, mas terminou em 1 a 1.

Querendo uma melhor posição no grupo, o Verdão passou o início do segundo tempo procurando a meta paulista, porém sem finalizações mais perigosas. A Locomotiva teve boas chances em jogadas de bola parada que assustaram Roballo. Depois da parada técnica, os times acalmaram os ânimos e pareciam satisfeitos com o resultado. O jogo terminou no 1 a 1.

Com o resultado, a Ferroviária terminou a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro na liderança do Grupo 6, com 33 pontos, e vai pegar o Brasiliense-DF na próxima fase. O Uberlândia ficou 23 pontos na terceira colocação e vai enfrentar o Nova Mutum-MT. As datas e horários da segunda fase ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

