Tênis: Djokovic desiste de disputar torneio de Indian Wells

O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, desistiu de disputar o torneio de Indian Wells no próximo mês, informaram os organizadores da competição nesta quarta-feira (29).

“Lamento não poder ver meus fãs em Indian Wells e jogar no deserto, meu lugar favorito para ir. Espero vê-los no próximo ano!”, Disse Djokovic em um comunicado divulgado pela organização.

World No. 1 Novak Djokovic has withdrawn from #BNPPO21. pic.twitter.com/qU6HV10pKa — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) September 29, 2021

O sérvio, de 34 anos, ficou a apenas um jogo de conquistar o Grand Slam completo no ano, perdendo em três sets para o russo Daniil Medvedev na final do US Open, após ter levado os títulos do Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon.

Djokovic está empatado com Roger Federer com o maior número de títulos em Indian Wells, cada um ganhando cinco vezes.

Djokovic é o tenista mais recente a desistir do torneio, depois que a campeã feminina de 2018, Naomi Osaka, a atual número um do mundo, Ash Barty, e Serena Williams também desistiram.

“Estamos desapontados por Novak não poder se juntar a nós no BNP Paribas Open neste outono”, declarou o diretor do torneio, Tommy Haas.

“Esperamos vê-lo de volta ao Tennis Paradise em março próximo para lutar pelo sexto título recorde no deserto”, afirmou o dirigente.