Tênis: Laura Pigossi decide título de duplas na Espanha

A paulistana Laura Pigossi, medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão), decide o torneio de duplas femininas de Valência (Espanha) na próxima sexta-feira (24) a partir das 15h (horário de Brasília). A adversária na final será a dupla cabeça de chave número dois da competição, formada pela espanhola Aliona Bolsova e pela venezuelana Andrea Gamiz.

A conquista da vaga na final veio com a vitória da brasileira, que joga com a georgiana Ekaterina Gorgodze, sobre a dupla formada pela espanhola Yvonne Cavalle e pela chilena Daniela Seguel por 2 sets a 0 (6/4 6/3) nesta quinta-feira (23).

“Conseguimos fazer nosso melhor jogo, em condições muito difíceis, com muito vento, quadra pesada, chovendo um pouco, mas nos impusemos o jogo inteiro. Fomos bem sólidas. Quem estava na rede foi bem ativa, cruzando bem, nos mantivemos agressivas e com a iniciativa, o que fez a diferença”, declarou Laura através de sua assessoria de imprensa.

A brasileira, que vem de título no ITF de Medellin (Colômbia), vai em busca do 38º título nas duplas e o maior da carreira no circuito feminino. A competição, que tem premiação de US$ 80 mil, é disputada em piso de saibro e dá 115 pontos para as campeãs no ranking da WTA.