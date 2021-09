Tênis: Luisa Stefani avança na chave de duplas do US Open

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski se classificaram para as quartas de final do US Open após derrotarem, nesta segunda-feira (6) em Nova York (EUA), as ucranianas Marta Kostyuk e Dayana Yastremska por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2.

Após o triunfo no confronto que durou 2h09min, a equipe da brasileira enfrenta na próxima fase a dupla formada pelas tchecas Marie Bouzkova e Lucie Hradecka.

Na chave masculina de duplas, Bruno Soares e o britânico Jamie Murray superaram o alemão Dominik Koepfer e o finlandês Emil Ruusuvuori por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e 6/1.

Nas quartas, o brasileiro e o britânico encontram pela frente o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos.