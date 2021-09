Valtteri Bottas larga na frente em corrida sprint da F1 em Monza

Valtteri Bottas conseguiu uma megavolta para superar seu companheiro de equipe Mercedes, Lewis Hamilton, e se classificar em primeiro, nesta sexta-feira (10), para a corrida sprint experimental do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no próximo sábado (11).

O finlandês, cuja saída da equipe no final da temporada foi anunciada esta semana, fez uma volta de 1min19s555, com o heptacampeão mundial Hamilton 0s096 mais lento e o líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro.

“Boom! Obrigado”, disse Bottas no rádio da equipe após a volta que o levou do quinto para o primeiro lugar no circuito mais rápido do calendário.

Mesmo com a melhor volta, o finlandês vai largar do final do grid na corrida de domingo, após uma troca de motor gerar uma penalidade.

Mesmo assim, ele ainda pode marcar pontos no sábado. Três pontos vão para o vencedor da corrida sprint, que conquistará a pole position para o evento principal de domingo, dois para o segundo colocado e um para o terceiro.

“Aquela volta de qualificação foi boa”, disse Bottas, que se mudará para a Alfa Romeo para substituir Kimi Raikkonen, seu compatriota que vai se aposentar.

“Sinto-me bem, sinto-me relaxado e está tudo resolvido para o futuro. Muito satisfeito com a equipe hoje, o carro está muito bom”, acrescentou.

Hamilton está três pontos atrás de Verstappen após 13 corridas e busca reduzir a diferença para o holandês na corrida de 100 km de sábado.

“Parabéns ao Valtteri, ele fez uma megavolta”, disse Hamilton. “Parecia bom para nós até o final, mas depois ele foi mais rápido e eu simplesmente não consegui igualar”, concluiu.