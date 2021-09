Vôlei brasileiro feminino leva o bronze na Paralimpíada de Tóquio

A seleção brasileira feminina de vôlei sentado venceu neste sábado (4) o Canadá por 3 sets a 1 e conquistou medalha de bronze na Paralimpíada de Tóquio. O confronto aconteceu no Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade de Chiba.

As brasileiras saíram na frente, vencendo o primeiro set por 25 a 15. As canadenses reagiram, e fecharam o segundo set por 26 a 24. Na sequência, só deu Brasil, que obteve êxito no terceiro set, por 16 a 24, e no quarto, por 25 a 14.

O bronze em Tóquio foi o segundo pódio na história da seleção brasileira. Na Rio 2016, ela conquistou a primeira medalha na modalidade ao faturar o bronze.

E o #BRONZE É DELAS, É NOSSO! Nossa seleção feminina de #VoleibolSentado acabaram de vencer o Canadá por 3-1 na disputa do 🥉 nos #JogosParalímpicos ! ARRASARAM, meninas! pic.twitter.com/I4I2pYYusV — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 4, 2021

Já a seleção masculina ficou fora do pódio após perder a disputa pelo bronze para a Bósnia Herzegovina por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/19, 25/18 e 25/11. Os brasileiros nunca conquistaram medalha na história dos Jogos. Nesta atual edição do evento, repetiram o mesmo feito da Rio 2016, terminando na quarta colocação.

Quem levou o ouro foi o Irã, que venceu o Comitê Paralímpico Russo por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/14, 19/25 e 25/17.

Campanha das brasileiras

A seleção brasileira iniciou a trajetória na Paralimpíada de Tóquio 2020 em um jogo bastante equilibrado, mas saiu com vitória por 3 sets a 2 contra o Canadá. Em seguida, venceu, com segurança, o anfitrião Japão por 3 sets a 0 e derrotou a Itália por 3 sets a 1, terminando a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Nas semifinais, o Brasil acabou tropeçando contra os Estados Unidos por 3 sets a 0, e, consequentemente, disputando a medalha de bronze na competição.

Final

A Final do vôlei sentado feminino vai acontecer neste sábado (4), ás 22h (horário de Brasília). O medalhista de ouro vai sair do confronto entre Estados Unidos e China. O confronto acontecerá no Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade de Chiba.