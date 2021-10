Bayern apoia vacinação não obrigatória em meio à polêmica com Kimmich

O Bayern de Munique apoia a vacinação de seus jogadores como proteção contra a covid-19, mas ela não é obrigatória, disse o clube em meio ao furor causado pelo anúncio de Joshua Kimmich de que não está vacinado.

No sábado (23), o jogador da Alemanha disse não ter sido imunizado por causa do temor de efeitos de longo prazo da vacina, mas disse que pode fazê-lo no futuro.

O gesto desencadeou uma tempestade instantânea de críticas em toda a Alemanha, e muitos argumentam que os jogadores de futebol precisam dar bons exemplos.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) disse nesta terça-feira que mais de 90% dos jogadores e funcionários das duas principais divisões alemãs estão vacinados.

"É importante dizer que só podemos aconselhar alguém a se vacinar", disse o CEO do Bayern, Oliver Kahn, aos repórteres na noite desta segunda-feira (25). "Ressaltamos isso através de diversas ações."

"No final das contas, é preciso respeitar que outros podem ter uma opinião diferente."

Críticos dizem que a posição de Kimmich a respeito da vacinação também se choca com suas ações como cofundador da organização #Wekickcorona, que apoia financeiramente instituições de caridade e organizações de assistência social durante a pandemia.

"O Bayern apoia ações de vacinação de maneira sustentável", disse seu presidente, Herbert Hainer. "Mas no final das contas não existe obrigação de vacinação conosco. É uma decisão individual."