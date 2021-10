Brasileiro: Bahia empata com Chapecoense e deixa Z4

O Bahia empatou em 0 a 0 com o América-MG, na noite deste sábado (16) no estádio Independência, e dorme fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, válido pela 27ª rodada da competição, as duas equipes permanecem próximas da zona de rebaixamento, com o Coelho na 11ª posição com 32 pontos e o Tricolor baiano em 15º com 28.

Na próxima rodada o América-MG enfrenta o Santos na Vila Belmiro no sábado (23). Um dia depois o Bahia recebe a Chapecoense na Fonte Nova, em Salvador.