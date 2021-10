Campo Mourão-PR e Atlântico-RS decidem quem vai às quartas da LNF

O Campo Mourão duela neste sábado (30) com o Atlântico Eerechin por uma vaga nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O time da casa contará com a torcida a seu favor, na Arena UTFPR (Belin Carolo), na própria cidade de Campo Mourão, mas entrará em quadra em desvantagem por ter perdido o jogo de ida das oitavas. Precisa vencer no tempo normal, enquanto os visitantes dependem apenas de um empate. O confronto a partir das 11h (horário de Brasília) será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

A vitória do Campo Mourão por qualquer placar nos 40 minutos regulamentares levará a decisão da vaga para a prorrogação, e aí a vantagem muda de lado. O regulamento garante a prerrogativa do empate ao time mais bem posicionado na classificação da primeira fase, no caso o Campo Mourão, sétimo colocado (24 pontos). Já os visitantes terminaram em 12º lugar (20), e terão de ganhar caso queiram seguir adiante na competição.

O técnico Lacerda, que comanda o Campo Mourão, ainda aguarda aval do departamento médico sobre as condições físicas do pivô Caio Júnior, artilheiro da equipe nesta temporada, e do ala Tom. Ambos voltaram lesionados do primeiro duelo das oitavas, em Erechim (RS).

A equipe do Atlântico, liderada pelo técnico Thiago Raupp, entra com força máxima em quadra. O treinador terá a sua disposição todo o elenco para o embate decisivo deste sábado (29): os goleiros João Paulo e Tiago; os pivôs Jé e Rick; os fixos Grillo e Allan (capitão), e os alas Antoniazzi, Lucas, Vini, Serginho, Guto e Suelton.

"Esperamos que o resultado seja favorável a nós como já aconteceu. Sabemos da qualidade do adversário, uma equipe fortíssima. Os jogadores com muita experiência e dentro dos seus domínios são muito fortes. A gente espera um grau de dificuldade altíssimo, mas estamos preparados para trazer a classificação para Erechim", afirmou Raupp antes de embarcar com os jogadores para o Paraná.

Classificação às quartas

De acordo com o regulamento da LNF 2021, quem conseguir duas vitórias, ou uma vitória e um empate, avança às quartas de final. No caso de dois empates ou vitórias alternadas, a definição da vaga ocorrerá após prorrogação.Serão dez minutos suplementares, divididos em dois tempos de cinco minutos, sem intervalo, com inversão de lados. O time com melhor colocação na fase classificatória leva a vantagem do empate no período suplementar.