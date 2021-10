Chapecoense anuncia saída do técnico Pintado

A Chapecoense anunciou na tarde desta terça-feira (26) o fim do vínculo com o técnico Pintado. Além dele, deixam a equipe o auxiliar técnico Dino Camargo e o executivo de futebol Carlos Kila. Com isto o Verdão do Oeste será comandado pelo auxiliar técnico Felipe Endres.

Sob o comando de Pintado, a Chapecoense (que atualmente ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 13 pontos em 28 jogos) disputou 14 partidas, com 1 vitória, 6 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 21%.

“Só tenho a agradecer, é uma etapa importante da minha vida profissional. Aprendi a torcer por esse clube que tanto respeito e admiro. A Chape terá mais um torcedor”, declarou o treinador em entrevista coletiva concedida nesta terça.

O Verdão do Oeste volta a entrar em campo pela competição nacional na próxima segunda-feira (1), quando mede forças com Corinthians.