Flamengo e Athletico-PR fazem duelo rubro-negros no Brasileirão

O Maracanã vai duelo de rubro-negros neste (3), às 16h (horário de Brasília), pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Flamengo, finalista da Libertadores e na luta pelo tricampeonato nacional. Do outro lado, o Athletico Paranaense, que está na decisão do título Copa Sul-Americana e no meio da tabela do campeonato nacional. O confronto terá transmissão da Rádio Nacional. A cobertura esportiva começa às 15h30 com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem Maurício Costa e plantão de Astrid Nick.

As duas equipes vêm de vitória por 2 a 0 nos torneios continentais: o Flamengo bateu fora de casa o Barcelona de Guayaquil (Equador), e o Furacão levou a melhor contra o Peñarol (Uruguai).

No Brasileiro, o Flamengo soma 35 pontos, com dois jogos a menos que os principais adversários na briga pelo título (Atlético-MG, Palmeiras e Fortaleza). O escrete de Renato Portaluppi não quer repetir o empate em 1 a 1 contra o América-MG no último domingo (26). O time carioca está 11 pontos atrás do líder Atlético-MG e precisa da vitória dentro de casa. O zagueiro David Luiz e o meia Thiago Maia são desfalques certos neste e alguns titulares também devem ser poupados pela comissão técnica.

Do outro lado do campo, o Furacão, com 30 pontos, vai em busca da terceira vitória consecutiva, depois de golear o Grêmio por 4 a 2 e superar o Juventude por 2 a 1, nas últimas rodadas. O Athletico-PR deve seguir comandado por Paulo Autuori neste domingo (3). O treinador afirmou recentemente que o clube está à procura de um substituto para a função, já que ele pretende se dedicar exclusivamente ao cargo de diretor técnico.