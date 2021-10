Jair Ventura é anunciado pelo Juventude

O Juventude anunciou, na noite desta terça-feira (19), a contratação do técnico Jair Ventura. Ele chega para substituir Marquinhos Santos, demitido na última segunda-feira (18) após derrota de 3 a 2 para o Grêmio.

Jair Ventura é novo treinador do Juventude. Técnico comandará o primeiro treinamento na quarta-feira (20): https://t.co/Y6iaqdnro5



Vitor Silva/Press Botafogo #ECJuventude pic.twitter.com/63f8QdlRoQ — E.C. Juventude (@ECJuventude) October 19, 2021

A expectativa é que o técnico de 42 anos, que já chegou a Caxias do Sul, comande a primeira atividade em seu novo clube na tarde da próxima quarta-feira (20). Jair Ventura estreia pelo time gaúcho no jogo contra o Ceará, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último trabalho do treinador foi pela Chapecoense, atual lanterna da competição nacional.

Marquinhos Santos

Quem também está de casa nova é Marquinhos Santos, pois, logo após deixar o Juventude, acertou com o América-MG.