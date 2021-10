Judô: Brasil fatura bronze na abertura do Mundial Júnior

A primeira medalha brasileira no Mundial Júnior de judô disputado na Itália veio nesta quarta-feira (6). Rafaela Batista, de apenas 18 anos, faturou o bronze na categoria até 48 kg ao bater a francesa Lea Beres em menos de 30 segundos, na disputa final pelo lugar no pódio.

Na estreia, ela venceu a americana Monica Reyes. Na sequência, passou pela romena Giorgia Hagianu. Nas quartas de final, a brasileira, que atualmente é a sétima do mundo na categoria, teve pela frente a número três do ranking, a russa Irena Khubulova. Rafaela acabou perdendo aos três minutos do golden score (etapa de desempate), após um combate muito equilibrado, e seguiu para a repescagem.

Vencendo a espanhola Maria Gemma Antona, ela chegou ao confronto com a francesa, que ocupa a sexta posição no ranking mundial.

A 1ª MEDALHA MUNDIAL É ESPECIAL!



Parabéns, Rafa!!!



🥉 Rafaela Batista 48kg #JudoJuniors Olbia 🇮🇹 2021 pic.twitter.com/qtirRgUihd — CBJ (@JudoCBJ) October 6, 2021

Os outros brasileiros que participaram do torneio nesse primeiro dia, Aléxia Nascimento e Matheus Pereira, fecharam na sétima posição nas respectivas categorias. Nascimento, quinta do mundo na categoria até 48 kg, chegou à repescagem e foi batida pela italiana Asia Avanzato por waza-ari.

Pereira, terceiro do mundo nos 66 kg, foi derrotado na terceira luta pelo alemão Lennart Slamberger, e, posteriormente na repescagem, para o mexicano Robin Jara.

Além do trio, outros dez judocas brasileiros participam do evento realizado na cidade italiana de Olbia até o próximo domingo (10).