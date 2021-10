LNF: Foz Cataratas e Marechal fazem confronto direto no grupo C

Foz Cataratas e Marechal se enfrentam neste domingo (10), a partir das 11h05 (horário de Brasília), pela 14ª rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Empatados com 23 pontos, os dois times já estão classificados para os playoffs e brigam pela liderança do grupo C com o Campo Mourão, que também tem 23 pontos, e o Tubarão, que aparece em quarto com 22.

“É um jogo muito difícil, o Marechal também vem em busca de pontos para subir na tabela. Eles têm um jogo de goleiro-linha muito eficiente. E sabemos que temos que ficar muito atentos. A expectativa é fazer um jogo muito competitivo, buscar os três pontos e saber qual adversário enfrentaremos na próxima fase”, afirmou o técnico do Foz Cataratas, João Carlos Barbosa, também conhecido como Banana.

A partida acontece no ginásio Costa Cavalcanti, conhecido como Caldeirão Azul, e terá transmissão ao vivo da TV Brasil. No dia 17 de setembro, os dois times já se enfrentaram na abertura da Liga Futsal Paraná, e empataram em 1 a 1.

A LNF volta a ser disputada após uma parada de 32 dias por causa da disputa da Copa do Mundo da modalidade, disputada na Lituânia.