Rebeca Andrade brilha no 1º dia do Brasileiro de Ginástica Artística

A campeã olímpica Rebeca Andrade brilhou no primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado no ginásio Constâncio Oliveira, em Aracaju, pois ajudou o Flamengo, a sua equipe, a garantir dois ouros (no individual geral e por equipes).

É CAMPEÃOOOOOOO! 🏆



As meninas brilham e o Mais Querido vence o Brasileiro de Ginástica por equipes. ISSO AQUI É FLAMENGO! #FlaGinástica #TimeFlamengo pic.twitter.com/Vg9FmHODk5 — Time Flamengo (@TimeFlamengo) October 1, 2021

Sob o som da música Baile de Favela, a atleta, que garantiu um ouro (no salto) e uma prata (no individual geral) na Olimpíada de Tóquio (Japão), começou a brilhar na disputa do solo, garantindo 13.800 pontos. Na prova de salto ela ficou com 15.050 pontos, enquanto nas barras assimétricas Rebeca marcou 15.100. No último aparelho, a trave, a atleta do Flamengo cravou 14.000 pontos, somando o total de 57.950 pontos, o suficiente para garantir com folga o título do individual geral.

Além disso, a atleta paulista garantiu o título por equipes ao lado de Jade Barbosa, Hellen Vitória, Maria Heloisa Moreno, Lorrane Oliveira e Danielle Hypólito.

“Acho que consegui me apresentar muito bem. Foi incrível! Fiquei muito feliz com as minhas apresentações, e foi muito bom poder competir pelo meu clube e sentir o espírito de equipe ao lado das minhas companheiras”, declarou a ginasta à assessoria de imprensa do Flamengo após a competição.

BAILE DE REBECA!



Nossa campeã olímpica fez uma linda apresentação e está muito perto de conquistar o título nacional no individual geral! 😍 #FlaGinástica #TimeFlamengo pic.twitter.com/GDHiU0QdSy — Time Flamengo (@TimeFlamengo) October 1, 2021

“Vou ao treino para fazer sempre o meu melhor. Porque o que mostramos no evento é, exatamente, o que foi treinado. Então procuro manter sempre o foco no meu objetivo. Procurei fazer aqui o melhor que podia, e acho que consegui”, concluiu.

O Campeonato Brasileiro de Ginástica continua no próximo sábado (2) com a categoria infantil, e no domingo (3) com a disputa por aparelhos.