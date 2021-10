São Paulo acerta com o técnico Rogério Ceni

Horas após anunciar a demissão do técnico argentino Hernán Crespo, o São Paulo acertou, nesta terça-feira, com Rogério Ceni até o final de dezembro de 2022. Esta é a segunda passagem do ex-goleiro pela equipe do Morumbi, a primeira foi em 2017.

NOTA OFICIAL

Rogério Ceni é o novo treinador do São Paulo Futebol Clube



O técnico acertou o seu retorno ao Clube, com vínculo até dezembro de 2022.



— São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 13, 2021

“Precisávamos tomar uma decisão rápida, e, indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa”, declarou em nota o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Após o acerto, o treinador, que conquistou a última edição do Campeonato Brasileiro no comando do Flamengo, teve o seu primeiro contato com o elenco do Tricolor. E a expectativa é que ele comande o São Paulo na partida contra o Ceará, na próxima quinta-feira (14) no Morumbi.