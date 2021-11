Atual campeã, Ferroviária larga com vitória na Libertadores Feminina

Atual campeã, a Ferroviária iniciou a busca pelo tricampeonato da Libertadores Feminina com vitória. Nesta quarta-feira (3), as Guerreiras Grenás bateram o Sol de América (Paraguai) por 3 a 0 no estádio Manuel Ferreira, na capital paraguaia Assunção. A partida foi válida pelo Grupo A, que ainda reúne Deportivo Cuenca (Equador) e Santa Fé (Colômbia).

⏱️50' 2T - Fim de jogo! Vitória!



As Guerreiras Grenás estrearam com vitória na Libertadores: 3 a 0 contra o Sol de América-PAR, gols de Suzane,Carol Tavares e Raquel!



VAMOS FERROVIÁRIA!



AFE 3-0 SDA

As paulistas, campeãs em 2015 e 2020, voltam a campo neste sábado (6), às 17h30 (horário de Brasília), diante das equatorianas. Na terça-feira (9), no mesmo horário, as colombianas serão as adversárias. Os jogos também serão realizados no Manuel Ferreira. Os dois primeiros colocados da chave avançam às quartas de final.

Logo aos três minutos, as paraguaias tiveram a chance mais clara de gol da primeira etapa. A atacante Celeste Aguilera recebeu livre de marcação na cara de Luciana, mas a experiente goleira salvou a Ferroviária. A melhor oportunidade da Ferrinha apareceu cinco minutos depois, em cabeçada da atacante Ludmilla, que a goleira Isabel Ortíz mandou para escanteio.

As Guerreiras Grenás desencantaram na etapa final. Aos seis minutos, a meia Patrícia Sochor, que entrou após o intervalo, achou Raquel na área, nas costas da marcação. A camisa 11 ganhou a briga com a zaga e se antecipou à goleira, abrindo na esquerda para a também atacante Suzane dominar no peito e mandar para as redes.

Aos nove, a meia Rafa Mineira quase ampliou em cobrança de falta que parou no travessão. Três minutos depois, Raquel foi lançada pela direita e rolou na entrada da área para a meia Carol Tavares fazer o segundo. Aos 30 minutos, Raquel aproveitou passe milimétrico de Patrícia Sochor e bateu na saída da goleira para fechar o placar.