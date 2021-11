Brasileiro: Fortaleza e São Paulo ficam no 1 a 1

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o São Paulo, na noite desta quarta-feira (10) no estádio do Castelão, e se manteve na 4ª posição da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro com 51 pontos. Para o Tricolor paulista o resultado representou a manutenção da 15ª posição, agora com 37 pontos.

Fim de jogo. Fortaleza 1 x 1 São Paulo. Com o resultado, o Leão chega aos 49 pontos e assume a quarta colocação do Brasileirão.



⚽️ Robson#FORxSPFC #Brasileirao pic.twitter.com/0N56OcR4Ec — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) November 11, 2021

Jogando em casa, o time cearense abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo, quando Depietri cruzou para Robson marcar de cabeça. Porém, já nos acréscimos da partida o São Paulo conseguiu arrancar o empate quando o argentino Benítez cobrou falta com maestria.

O Fortaleza volta a entrar em campo no sábado (13), quando mede forças com o Bragantino. Um dia depois o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi.

Triunfo do Coelho

Quem venceu na rodada foi o América-MG, que bateu o Sport por 3 a 2 graças a gols de Juninho Valoura, Alê e Ademir. José Welison e Mikael descontaram para o Leão.

VITÓRIAAAAAAAAAAA!!!!!!!! 🐰💚



NA BASE DA RAÇA, DE ACREDITAR SEMPRE, FOMOS MELHORES E GARANTIMOS MAIS TRÊS PONTOS MUITO IMPORTANTES NA COMPETIÇÃO!!!



BORAAAAAAAA!!!!!!!!!#SPTxAFC | 2x3#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/qG18N2nvIC — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) November 11, 2021

Com o resultado o Coelho ficou na 10ª posição com 41 pontos. Já o Sport permanece na zona do rebaixamento da competição com 30 pontos, na 18ª posição.

Juventude vence

Outra equipe a somar três pontos foi o Juventude, que, com gols de Dawhan e Paulo Victor (contra), derrotou o Internacional por 2 a 1 no estádio Alfredo Jaconi.