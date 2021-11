De olho no título, Atlético-MG recebe o Fluminense no Mineirão

Tentando confirmar o título da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Fluminense no estádio do Mineirão, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (28). A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Liderando a classificação com 75 pontos, 8 a mais que o vice-líder Flamengo quando faltam 4 jogos, o Galo sabe que não tem a chance de garantir o caneco já neste domingo. Porém, alcançar mais três pontos diante do time das Laranjeiras permite à equipe comandada pelo técnico Cuca sonhar com o título antecipado.

O Atlético-MG chega muito confiante ao jogo, pois cumpre uma campanha espetacular em casa, com uma sequência de 14 triunfos consecutivos pela competição nacional.

Para o Galo a maior dúvida é o atacante Diego Costa, que no empate por 2 a 2 com o Palmeiras na última terça-feira (23) deixou o campo com dores no músculo posterior da coxa direita.

Se o Atlético-MG quer confirmar o título do Brasileiro, o Fluminense quer somar pontos para se manter firme na busca pela classificação para a próxima edição da Taça Libertadores. O Tricolor chega animado, após vencer seus dois últimos compromissos pela competição (sobre o América-MG e o Internacional).

Seguimos a preparação! Domingo tem Mineirão! VAMOS, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/iiuIxkWVSO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 26, 2021

Diante do Galo o Tricolor tem dois desfalques confirmados, o zagueiro Nino e o meio-campista Martinelli. Mas o técnico Marcão contará com os retornos dos volantes André e Nonato.

No entanto, uma certeza é que o Fluminense não encontrará facilidades diante do líder do Brasileiro, como afirmou o goleiro Marcos Felipe em entrevista coletiva: “Sabemos que todos os jogos do Brasileiro são muito difíceis, e domingo não será diferente. Enfrentaremos um grande adversário, e estamos trabalhando para poder fazer nosso melhor dentro de campo. Sabemos do objetivo do Atlético-MG, mas temos o nosso também, que é chegar à Libertadores”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Fluminense com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: