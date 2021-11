Liga dos Campeões: Liverpool vence e está nas oitavas

O Liverpool (Inglaterra) se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões com duas rodadas de antecedência, depois de uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid (Espanha), nesta quarta-feira (3), em Anfield, que garantiu ao time o primeiro lugar no Grupo B.

Diogo Jota colocou a equipe de Jürgen Klopp em vantagem aos 13 minutos, ao cabecear no segundo poste um excelente cruzamento da direita de Trent Alexander-Arnold.

Oito minutos depois, Alexander-Arnold participou também do segundo gol, ao cruzar rasteiro para Sadio Mané, que superou o goleiro Jan Oblak.

Os problemas da equipe espanhola agravaram-se após a expulsão do zagueiro brasileiro Felipe, aos 36 minutos, por falta sobre Mané que lhe valeu o cartão vermelho direto.

O resultado deixou o time comandado por Diego Simeone na terceira colocação do grupo com quatro pontos, um atrás do segundo, o Porto (Portugal), que empatou por 1 a 1 com o Milan (Itália).

O Ajax (Holanda) também se classificou para as oitavas ao vencer o Borussia Dortmund (Alemanha) por 3 a 1 no Grupo C nesta quarta-feira.

Outros favoritos a conquistarem vitórias foram o Manchester City (Inglaterra), que fez 4 a 1 no Brugge (Bélgica) pelo Grupo A para se aproximar das oitavas de final, e o Real Madrid (Espanha), que venceu por 2 a 1 em casa o Shakhtar Donetsk (Ucrânia) pelo Grupo D.

O City, de Pep Guardiola, ganhou com gols de Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling e Gabriel Jesus. A equipe inglesa lidera o Grupo A com nove pontos, seguida com oito do PSG (França), que sem o lesionado Lionel Messi empatou por 2 a 2 com o Leipzig (Áustria).

Já o Real Madrid venceu o Shakhtar graças a uma dobradinha de Karim Benzema. O clube espanhol lidera o Grupo D com nove pontos, dois a mais que a Inter de Milão (Itália), que derrotou o Sheriff FC (Moldávia) por 3 a 1.