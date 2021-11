Serena Williams se diz chocada com informações sobre Peng Shuai

A tenista Serena Williams expressou preocupação por sua colega tenista Peng Shuai, que não foi mais vista em público desde que acusou o ex-vice-premiê da China Zhang Gaoli de abuso sexual.

A chinesa, ex-número um do mundo na categoria de duplas, disse em uma publicação nas redes sociais neste mês que Zhang a forçou a fazer sexo com ele, e que depois eles tiveram uma relação consensual intermitente. A publicação foi apagada meia hora depois.

“Estou devastada e chocada em ouvir as notícias sobre minha colega Peng Shuai”, disse a norte-americana vencedora de 23 torneios Grand Slam em sua conta no Twitter. “Espero que ela esteja em segurança e que seja encontrada o mais rápido possível”, afirmou.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6