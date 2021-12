Campeonato Inglês manterá rodadas festivas em meio a surto de covid-19

Os times do Campeonato Inglês concordaram em disputar jogos agendados para o período de festas, apesar de uma disparada de casos do novo coronavírus (covid-19) que adiou várias partidas, noticiou a BBC (empresa pública de comunicação britânica) nesta segunda-feira (20).

Dez jogos da Premier League foram adiados neste mês por causa de surtos em meio a um cronograma agitado no qual cada clube deve jogar três vezes entre 26 de dezembro e 3 de janeiro.

Somente quatro dos 10 confrontos de final de semana foram disputados desde que os times informaram à liga de que não conseguiriam escalar uma equipe completa.

Acredita-se que os clubes jogarão contanto que tenham 13 jogadores de linha e um goleiro, relatou a BBC.

A liga inglesa não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A mídia britânica relatou que a retomada de jogos das rodadas três e quatro da Copa da Liga Inglesa foi descartada para ajudar a liberar o acúmulo de jogos.

Porém, a Liga Inglesa de Futebol (EFL), que também organiza a Copa da Liga, disse que as datas serão mantidas.

As semifinais da Copa da Liga são disputadas em partidas de ida e volta em janeiro. As partidas das quartas de final da competição, que contam com sete times da Premier League, devem ser disputadas nesta semana.

“Embora a Liga reconheça que provavelmente haverá adiamentos futuros onde casos de covid-19 forem identificados, existe a esperança de que os transtornos podem ser minimizados após a adoção dos protocolos RED, um regime de exames diários e uma distribuição de vacinas em andamento”, disse a EFL.