Aberto da Austrália terá 50% da capacidade de público

O público nas principais arenas do Aberto da Austrália será limitado a 50% da capacidade máxima, de acordo com a atualização das restrições impostas por conta do novo coronavírus (covid-19), anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (13), enquanto autoridades batalham contra um surto de casos em Melbourne.

Máscaras faciais também serão obrigatórias para todos, exceto ao consumir bebidas ou alimentos, e haverá limites de densidade de uma pessoa a cada dois metros quadrados em locais internos.

A federação de tênis da Austrália (TA) disse que a limitação de 50% se aplica apenas para as vendas de ingressos na quadra central da Arena Rod Laver, e da segunda quadra, a Arena Margaret Court.

“Não há mudanças no acesso ao recinto do torneio, e ainda esperamos receber um grande público”, afirmou o executivo da TA Ben Slack em nota. “Estamos confiantes nas medidas que colocamos em vigor”, disse.

O estado de Victoria, no qual fica a cidade-sede do Grand Slam, Melbourne, registrou 37.169 novos casos de covid-19 na quinta-feira, além de 25 mortes.

A contagem de casos está um pouco abaixo do número de quarta-feira, que foi de 40.127 casos.

O período que antecede o Aberto da Austrália, que começa na próxima segunda-feira, foi ofuscado pelas dúvidas em torno da participação do número um do mundo do tênis masculino, Novak Djokovic. O atleta sérvio teve seu visto cancelado e foi detido por autoridades alfandegárias da Austrália por vários dias até ganhar um recurso na justiça e ser liberado na última segunda-feira (10).