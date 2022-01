Atual campeã na Austrália, Osaka é eliminada por Amanda Anisimova

A norte-americana Amanda Anisimova, 60ª do mundo, salvou dois match points e distribuiu bolas vencedoras para vencer a atual campeã Naomi Osaka por 4-6, 6-3 e 7-6 (10-5) na terceira rodada do Aberto da Austrália nesta sexta-feira (21).

Giant slayer ⚔️



🇺🇸 @AnisimovaAmanda knocks out defending champion Naomi Osaka 4-6 6-3 7-6[5] to advance to the fourth round of the #AO2022.#AusOpen pic.twitter.com/4FkZhER6hy