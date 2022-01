Com meia da Seleção, Flamengo apresenta equipe feminina para 2022

O Flamengo apresentou nesta quinta-feira (20) a equipe que disputará as competições da temporada de 2022 do futebol feminino brasileiro. Ao todo, o Rubro-Negro anunciou nove caras novas. A meia-atacante Duda, de 26 anos, titular do Brasil na Olimpíada de Tóquio e que estava no São Paulo, é o principal reforço e foi uma das presentes na entrevista coletiva realizada pelo clube e transmitida pela FlaTV.

"Fico muito feliz de estar aqui e fazer parte do Flamengo. Estamos trabalhando muito e acho que é disso que o futebol feminino precisa, de trabalho, para alcançar os objetivos. Estamos no caminho certo e com grandes profissionais, que farão com que cheguemos no topo", afirmou Duda.

Outra novidade é a atacante Maria Alves, que defendia o Palmeiras e passou também pela Juventus (Itália), onde recebeu da torcida o apelido de "Flash 2.0", por conta da velocidade. A atleta de 28 anos, que já defendeu a seleção brasileira, revelou na coletiva que é torcedora do clube carioca.

"Além de ser meu clube do coração, acredito no projeto que está sendo feito e tenho certeza que será um grande ano. O Flamengo é grande, de história. Estar aqui é realizar um sonho", disse Maria.

Além dela e de Duda, o Flamengo acertou as contratações das laterais Monalisa (ex-Ferroviária) e Gisseli (ex-Grêmio), das volantes Leidiane (ex-Ferroviária), Cris (ex-São Paulo) e Kika Brandino (ex-Grêmio) e das atacantes Gica (ex-São Paulo) e Anny Marabá (ex-Vasco). O Rubro-Negro manteve 18 atletas do time de 2021, entre elas a experiente atacante Darlene, de 32 anos, que também participou da coletiva.

"Temos grandes contratações, o Flamengo investiu bem e a tendência é só melhorar. Lutaremos para estarmos em todas as finais. Tenho certeza de que dará certo. Estou muito ansiosa para que [a temporada] comece logo", comentou Darlene.

Estreia

A estreia do Flamengo na temporada 2022 será no dia 6 de fevereiro, contra o Esmac-PA, pela Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. O local e o horário da partida ainda não foram definidos, mas as cariocas serão as mandantes pelo Rio de Janeiro estar melhor posicionado que o Pará no ranking de federações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em caso de empate, o confronto será definido nos pênaltis. O vencedor pega Grêmio ou Cruzeiro na semifinal.

Em 2022, o Rubro-Negro buscará o segundo título nacional da história no futebol feminino. O primeiro veio em 2016. De lá para cá, a equipe carioca foi às semifinais em 2018 e 2019, mas sequer foi às quartas de final nas duas últimas edições. No ano passado, o último compromisso foi a Ladies Cup, torneio amistoso realizado em Santana do Parnaíba (SP). O time flamenguista estreou vencendo o River Plate (Argentina) por 2 a 0, mas as derrotas para Palmeiras (0 a 1) e Santos (1 a 4) custaram um lugar na decisão. O evento marcou a estreia do técnico português Luís Andrade, contratado em dezembro.

"A gente vem trabalhando há alguns anos. Pode não ficar claro à torcida porque a opção do clube foi, primeiro, a questão estrutural. Organizamos o departamento de dentro para fora. Contratamos profissionais qualificados, estruturamos departamento médico e logística, fizemos estudo de mercado para sabermos onde investir e quando investir. Essa crescente [nos investimentos] se deu com o crescimento das competições, quando passamos a ter um calendário nacional bem definido", justificou André Rocha, coordenador de futebol feminino do Flamengo, na coletiva.

Rocha disse que no ano passado foram contratados reforços como Darlene e a lateral Rayanne e aproveitadas atletas da base. “No fim do ano, pensando no investimento dentro de campo, trouxemos o Luís, que foi um estudo, não foi por acaso. Queríamos algo diferente para o momento que o clube estava passando. Nossa expectativa é figurar entre as maiores equipes do cenário nacional", completou o dirigente.