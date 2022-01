Copinha: Santos e América-MG vencem e passam às quartas de final

Em um duelo com emoção até o fim, o Santos levou a melhor sobre o Fluminense e venceu o confronto por 2 a 1, neste domingo (16), em Araraquara (SP), garantindo vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Peixe foram marcados ainda no primeiro tempo. O Tricolor diminuiu na etapa complementar.

Os Meninos da Vila vão seguir brilhando na Copinha. O Peixe está nas quartas!#Copinha22 pic.twitter.com/LtNU9mjzvu — Copinha (@Copinha) January 17, 2022

O Santos abriu o placar aos 16 minutos em um lance, no mínimo, polêmico. Rwan, em posição duvidosa, recebeu lançamento de Ed Carlos, avançou pela esquerda e chutou forte. A bola desviou na zaga, explodiu na trave direita do goleiro Thiago e, na sobra, Lucas Barbosa soltou a bomba de canhota para marcar.

O Fluminense tentou reagir, mas o Peixe chegou ao segundo novamente com Lucas Barbosa. Aos 40 minutos, o camisa 11 avançou pela direita, ajeitou para bater de perna esquerda e bateu com categoria, de fora da área, para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o Tricolor partiu para cima em busca do empate. A equipe carioca diminuiu a vantagem santista aos 24 minutos, com John Kennedy. Ele recebeu passe de Wallace e deu belo toque por cima na saída do goleiro Diógenes. O Fluminense teve a grande chance do empate aos 44 minutos, com John Kennedy, mas Diógenes salvou o Santos.

Com a vitória, o Santos terá pela frente o Mirassol, que goleou o Bahia na manhã deste domingo (16) por 5 a 1.

América-MG encara Botafogo nas quartas

À tarde, o América-MG avançou às quartas da Copinha ao derrotar o Novorizontino por 5 a 2, em Jaú (SP). Depois de um primeiro tempo disputado, com um gol para cada equipe, a equipe mineira voltou para a etapa complementar com mais disposição e deslanchou. Aos 13, Rodolfo Moisés aproveitou rebote da defesa após cobrança de escanteio e marcou. No minuto seguinte, foi a vez de Vinícius Gabriel anotar o terceiro.

A vitória virou goleada aos 24 minutos, quando Mateus Henrique, de pênalti, fez o quarto. O Coelho chegou ao quinto com Heitor, que aproveitou um lançamento longo e bateu fraco, mas o goleiro João Vitor falhou e deixou a bola passar. O Novorizontino descontou no fim da partida com Kauã Vinícius, de cabeça.

Nas quartas de final, o América enfrenta o Botafogo, que também se classificou neste domingo (16) após superar o Resende, na disputa de pênaltis.