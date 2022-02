Nadal fatura Aberto da Austrália com vitória de virada sobre Medvedev

Rafael Nadal derrotou Daniil Medvedev em uma final clássica do Aberto da Austrália neste domingo (30), vencendo três sets para conquistar o 21º título de Grand Slam, um recorde que vem apenas alguns meses depois de temer que sua gloriosa carreira pudesse terminar devido a uma lesão.

Com Novak Djokovic forçado a deixar o torneio por ter se recusado a tomar a vacina contra a covid-19 - sendo, consequetemente, deportado da Austrália - e Roger Federer se recuperando de uma cirurgia no joelho, o grande espanhol está agora com um Grande Slam à frente de seus 'Três Grandes' rivais depois de sobreviver ao 2/6, 6/7(5), 6/4, 6/4 e 7/5 thriller na Rod Laver Arena.

Aproveitando uma onda de apoio estridente da multidão, um Nadal vintage fez uma de suas melhores performances para negar novamente uma vitória a Medvedev, menos de três anos depois de deixar o russo de coração partido em cinco sets na final do US Open de 2019.

Em uma partida repleta de drama, Nadal estava a dois pontos do título, mas foi quebrado ao sacar para a partida em 5/4.

Ele se manteve firme para quebrar Medvedev novamente e desferir um voleio de backhand como um golpe de misericórdia impressionante. Largando a raquete, Nadal balançou a cabeça e sorriu, depois chutou uma bola de tênis e apertou os punhos.

Foi um triunfo que desafiou o tempo e a lógica, com o jogador de 35 anos completando sua primeira vitória de cinco sets depois de perder dois iniciais em 15 anos - desde que derrotou Mikhail Youzhny na quarta rodada de Wimbledon em 2007.

Tendo sofrido quatro derrotas finais em 2012, 2014, 2017 e 2019, Nadal agora pode saborear uma segunda coroa do Melbourne Park, 13 anos depois de derrotar Federer na decisão de 2009.

Os cabelos compridos e os shorts piratas daquela década caíram no esquecimento, mas a classe e o espírito de luta perduram diante das batalhas titânicas de Nadal para se recuperar de lesões.

Tendo perdido Wimbledon devido ao cansaço e o US Open por causa de uma condição crônica no pé esquerdo, Nadal estava prestes a desistir no final de 2021 e se sentiu abençoado apenas por aparecer no Melbourne Park este ano.

Sua capacidade de jogar sete partidas foi milagrosa para o espanhol, que se junta a Djokovic, Rod Laver e Roy Emerson como os únicos homens a vencer cada título de Grand Slam duas vezes.

Agora, mais do que nunca, o número um do mundo, Djokovic, pode lamentar sua tentativa fracassada de defender seu título em Melbourne sem a vacinação contra a covid-19. Sua deportação abriu o torneio, deixando um vácuo para Nadal preencher e dar um golpe potencialmente decisivo na corrida do Grand Slam.

