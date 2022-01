Rei Kazu mantém reinado aos 54 anos com transferência para o Suzuka

O atleta Kazuyoshi Miura dará prosseguimento a sua carreira profissional aos 54 anos de idade nesta temporada, após o ex-jogador da seleção japonesa chegar ao Suzuka Point Getters por empréstimo do Yokohama FC nesta terça-feira (11).

Miura, que faz 55 anos de idade no mês que vem, chegou ao clube que disputa a Japan Football League, equivalente à quarta divisão do Campeonato Japonês, após o rebaixamento do Yokohama para a segunda divisão no final da última temporada.

O Suzuka é treinado por seu irmão Yasutoshi, e a mudança significa que Miura continuará sua carreira pela 37ª temporada.

“Sou grato pela oportunidade de jogar aqui e farei o meu melhor para contribuir com o clube em campo”, disse Miura em nota.

O Suzuka será o 15º clube de Miura. Ele tem passagens por clubes de Brasil, Japão, Itália, Croácia e Austrália.

Conhecido como Rei Kazu, ele se tornou o jogador mais velho a atuar no Campeonato Japonês em março do ano passado, aos 54 anos e 12 dias, ao entrar como reserva no final da partida contra o Urawa Reds.

Ele também é o jogador mais velho a marcar no campeonato, no jogo da segunda divisão contra o Thespakusatsu Gunma em março de 2017.

Miura foi o garoto propaganda no lançamento da J-League, como é conhecido o campeonato japonês, em 1993, quando liderou o Verdy Kawasaki aos dois primeiros títulos nacionais.

Ele jogou 89 vezes pela seleção do Japão, conquistando a Copa Asiática em 1992, e é o segundo maior artilheiro da seleção com 55 gols.