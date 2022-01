Vasco estreia no Campeonato Carioca com goleada sobre Volta Redonda

O Vasco goleou na estreia pelo Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (26), o Cruzmaltino fez 4 a 2 no Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida foi marcada pela reestreia do técnico Zé Ricardo no Gigante da Colina. Ele havia dirigido a equipe anteriormente entre agosto de 2017 e junho de 2018.

O meia Gabriel Pec abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, completando de primeira a jogada do lateral Weverton pela direita. Aos 31, o meia Bruno Nazário cruzou pela direita e o atacante Raniel, de cabeça, aumentou a vantagem. Aos 41 minutos, o meia Nenê recebeu de Gabriel Pec e marcou o terceiro.

O atacante Pedrinho descontou para o Voltaço aos 46, mas o volante Juninho, pouco depois da volta do intervalo, tabelou com Nenê e fez o quarto do Vasco. Aos 17, o zagueiro Dilsinho aproveitou o rebote de um chute de Pedrinho e anotou o segundo dos anfitriões, mas a reação terminou aí. O Cruzmaltino não sabia o que era vencer há oito partidas, desde outubro do ano passado, quando bateu o Coritiba por 2 a 1 pela Série B.

Neste sábado (29), o Vasco recebe o Boavista em São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h (horário de Brasília). Mais cedo, às 18h do mesmo dia, o Volta Redonda enfrenta o Flamengo, novamente no Raulino de Oliveira.

Também nesta quarta, Audax Rio e Nova Iguaçu empataram sem gols no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). No sábado, os anfitriões pegam a Portuguesa-RJ no Luso Brasileiro, na capital fluminense, às 15h30. No domingo (30), a Laranja Mecânica encara o Resende no Estádio do Trabalhador, em Resende (RJ), às 11h.