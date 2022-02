Brasil permanece na vice-liderança do ranking de seleções da Fifa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (10) o primeiro ranking de seleções no ano da Copa do Mundo do Catar. O Brasil continua ocupando a vice-liderança da lista, atrás da líder Bélgica. O grande destaque foi o Senegal, que, após conquistar a Copa Africana de Nações no último final de semana, alcançou a sua melhor posição na história do relação.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe — FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022

A seleção brasileira permanece na segunda posição do ranking, agora com 1823,42 pontos, após os dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Mundial de 2022 (empate em 1 a 1 com o Equador e vitória por 4 a 0 sobre o Paraguai). Como os belgas (que têm 1828,45 pontos) não entraram em campo em janeiro, a equipe de Tite alcançaria a ponta da classificação caso também tivesse superado os equatorianos.

A terceira posição é ocupada pela França. E o top 10 é completado por Itália, Inglaterra, Argentina, Espanha, Portugal, México e Dinamarca.

Vale destacar também Senegal, a equipe do atacante Sadio Mané, que, no último domingo (6), bateu o Egito do seu companheiro de Liverpool (Inglaterra) Mohamed Salah na final da Copa Africana de Nações para vencer a competição pela primeira vez na história. Essa conquista levou os Leões de Teranga a uma posição inédita no ranking de seleções da Fifa, a 18ª.