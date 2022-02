Carioca: Flu supera Volta Redonda e garante vaga nas semifianais

Mesmo sem força máxima, o Fluminense não teve dificuldades para derrotar o Volta Redonda por 3 a 0, na noite deste sábado (19), no Estádio Luso Brasileiro, na zona norte do Rio. Com o resultado, o Tricolor se firmou ainda mais na liderança da Taça Guanabara e, de quebra, assegurou lugar nas semifinais do Campeonato Carioca. Com 21 pontos, o time das Laranjeiras não pode mais terminar abaixo da quarta colocação na primeira fase da competição, critério para avançar às semis. Os gols foram marcados por Nonato, Manoel e Calegari.

Pensando no duelo da terça-feira (22), pela segunda fase preliminar da Taça Libertadores, contra o Millonarios, da Colômbia, em Bogotá, o técnico Abel Braga escalou uma equipe mista para enfrentar o Volta Redonda, antepenúltimo colocado da Taça Guanabara.

A estratégia não gerou contratempos para o Tricolor, que conseguiu abrir o placar na reta final da primeira etapa. Aos 40 minutos, Cano recebeu dentro da área, pela direita, dominou e tocou para Nonato chutar de primeira e vencer o goleiro Luiz Felipe.

Na volta do intervalo, o Fluminense não precisou de muito tempo para encontrar mais gols. O primeiro veio logo aos dois minutos, quando o zagueiro Manoel pegou sobra de escanteio e chutou no contrapé do goleiro para ampliar.

Aos nove, Calegari invadiu a área pelo lado direito e chutou cruzado para dar números finais à partida.

A vitória representou o sétimo triunfo consecutivo do Tricolor no campeonato, depois da derrota para o Bangu na estreia. Nos sete jogos disputados até então, o Fluminense não havia marcado mais do que dois gols nenhuma vez.

Restam três partidas para a equipe encerrar a participação na Taça Guanabara e entrar no mata-mata. Depois do jogo pela Libertadores, no meio da semana, o Flu tem o clássico contra o Vasco no próximo sábado (26), no Estádio Nilton Santos.