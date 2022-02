Grand Slam define seleções adulta e juvenil de taekwondo para 2022

Os integrantes das seleções brasileiras adulta e juvenil de taekwondo serão conhecidos a partir desta quinta-feira (17), no Grand Slam 2022. A competição ocorre até domingo (20) no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, com transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira da modalidade (CBTkd) no Youtube. As lutas iniciam às 9h (horário de Brasília). Confira AQUI a programação completa.

O evento reunirá 528 atletas, entre eles Ícaro Miguel, Edival "Netinho" Marques e Milena Titoneli, que estiveram na Olimpíada de Tóquio (Japão), e Maicon Andrade, bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Os vencedores das 16 categorias adultas (oito no masculino e oito no feminino) e das 20 juvenis (dez por gênero) poderão representar o Brasil na competição que a CBTkd entender ser a principal da temporada para ambos. Vale lembrar que, em agosto deste ano, ocorrerá o Mundial juvenil, em Sofia (Bulgária). Em novembro, será disputado o Mundial adulto, em Cancún (México).

O torneio ainda contará com uma seletiva nacional aberta, onde atletas iniciantes poderão se classificar para competir no Grand Slam. Além do kyorugui (combate), o campeonato terá disputa no poomsae (na qual o lutador executa movimentos contra adversários "imaginários").