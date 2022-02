Liverpool vira com estilo para vencer o Norwich no Campeonato Inglês

O Liverpool teve que correr atrás do prejuízo para vencer o Norwich por 3 a 1 neste sábado (19), em Anfield, com gols de Sadio Mané, Mohamed Salah e Luis Díaz assegurando os três pontos após os visitantes ameaçarem uma grande zebra.

No fim, pareceu relativamente confortável para o time de Jürgen Klopp, que reduziu a liderança do Manchester City no Campeonato Inglês para seis pontos - pelo menos por algumas horas.

FULL-TIME Liverpool 3-1 Norwich



Liverpool fight back from a goal down to clinch the points against a defiant Norwich#LIVNOR pic.twitter.com/QnNA72E9fs — Premier League (@premierleague) February 19, 2022

Mas quando o chute de Milot Rashica desviou em Joel Matip para dar a vantagem ao Norwich, pouco depois do intervalo, as esperanças do Liverpool de pressionar o City pareciam em risco.

Eles acabaram sendo recompensados por uma pressão intensa quando o chute de bicicleta de Mané empatou a partida, aos 19 minutos da etapa final, e menos de três minutos depois Salah fez 2 x 1, após um longo passe do goleiro Alisson.

Díaz acalmou os nervos do Liverpool com uma linda finalização aos 36 minutos, finalmente derrubando um corajoso time do Norwich.

A quinta vitória consecutiva do Liverpool pela liga inglesa, e a oitava por todas as competições, leva-o a 57 pontos em 25 jogos, com o City, que recebe o Tottenham ainda neste sábado, com 63.

