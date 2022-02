Tenista Peng Shuai aparece nos Jogos e Ellen Gu ganha ouro no Big Air

A tenista chinesa Peng Shuai esteve presente nos Jogos de Inverno de Pequim nesta terça-feira (8) para assistir à chinesa Eileen Gu, que conquistou o ouro na competição Big Air do esqui em Pequim para colocar a nação anfitriã no topo do quadro de medalhas.

Peng, que podia ser vista nas arquibancadas usando uma toca de tricô preta com os anéis olímpicos e um casaco preto com a bandeira chinesa, agradeceu a saudação de um jornalista, mas se recusou a responder perguntas ao deixar o local.

O bem-estar de Peng tornou-se uma questão de preocupação global quando ela alegou nas redes sociais em novembro que um ex-vice-premiê chinês, Zhang Gaoli, a havia agredido sexualmente no passado. Após esse post, que foi rapidamente removido, ela desapareceu da vista do público por quase três semanas.

Peng falou pouco desde sua publicação inicial nas redes sociais e a discussão sobre o escândalo foi fortemente censurada no ciberespaço rigidamente controlado da China. No entanto, em entrevista concedida no domingo (6) ao jornal francês L'Equipe em um hotel dentro da bolha olímpica em Pequim, Peng negou ter acusado alguém de agressão sexual.

Nascida em San Francisco, nos Estados Unidos, Gu, maior estrela da China nos Jogos, disse que ficou feliz em saber da presença de Peng nesta terça-feira (8).

"É uma grande honra quando atletas de diferentes esportes, especialmente esportes mais conhecidos, como o tênis, prestam atenção em esportes menores, como esqui estilo livre, acho que isso nos dá uma plataforma incrível para espalhar nosso pequeno esporte para o resto do mundo", afirmou Gu. "Estou muito agradecida por ela estar feliz e saudável e por aí fazendo suas coisas novamente."

