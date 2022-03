Manchester City empata com Crystal Palace e deixa Inglês em aberto

O líder Manchester City empatou por 0 a 0 com o Crystal Palace nesta segunda-feira (14), deixando a corrida pelo título do Campeonato Inglês em aberto.

Com o adversário mais próximo, o Liverpool, tendo reduzido a diferença para três pontos com a vitória sobre o Brighton & Hove Albion no último sábado (12), cabia ao atual campeão City responder.

O City dominou o primeiro tempo em Selhurst Park, mas não conseguiu marcar. A equipe acertou a trave com João Cancelo no primeiro tempo, e novamente após o intervalo com Kevin De Bruyne.

O time do técnico Pep Guardiola pressionou o Palace no final, sem sucesso, perdendo dois pontos valiosos na busca pelo quarto título da liga inglesa nas últimas cinco temporadas.

O empate deixa o Liverpool com a possibilidade de ficar a um ponto do City se vencer o jogo que tem a menos, contra o Arsenal, na próxima quarta-feira (16).

“Não existe sorte no futebol”, disse Guardiola à BBC. “Temos de marcar gols e não o fizemos”, afirmou.

“Jogamos para marcar gols e sofrer poucos. Nós sofremos um pouco. O time que estava lá hoje estava lá antes e estará lá no próximo jogo. Estou muito satisfeito com o desempenho e a forma como jogamos”, concluiu.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.